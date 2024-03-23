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«Спортсмены должны понимать свою социальную роль». Данило — об арестах Алвеса и Робиньо

«Спортсмены должны понимать свою социальную роль». Данило — об арестах Алвеса и Робиньо
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Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался относительно соотечественников и экс-футболистов Дани Алвесе и Робиньо, приговорённых к тюремному заключению за изнасилование.

«Об этом очень сложно говорить, учитывая, что я долгое время выступаю за сборную Бразилии. Необходимо повышать уровень осведомлённости бразильской национальной команды, начиная с игроков молодёжных команд. Но стоит подумать о том, что подобное происходит не только в футболе. Это зеркало нашего общества. Мы как спортсмены высокого уровня должны понимать своё место и роль. Мы должны понимать, что у нас есть сила влиять положительно или отрицательно.

Да, это правда, мы играем в футбол, мы представляем наши клубы и национальную команду, а также являемся примером поведения вне поля для молодёжи. Часто думаю о том, что я не просто футболист», — приводит слова Данило сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Робиньо был приговорён к девяти годам тюрьмы, а Алвес — к 4,5 года.

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