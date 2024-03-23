«Наполи» активирует опцию о продлении контракта с голкипером Меретом — Романо

«Наполи» активирует пункт о продлении контракта со своим основным голкипером Алексом Меретом на один год, до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Соглашение продлено после появления игрока на поле в 70% матчей этого сезона. Напомним, что действующий контракт игрока с клубом истекал по окончании нынешнего сезона.

Переговоры о дальнейшем продлении продолжатся в ближайшие месяцы, поскольку Мерет не уйдет в качестве свободного агента. Летом клуб либо заключит более длительное соглашение, либо продаст футболиста.

Напомним, Мерет выступает за «Наполи» с 2018 года. За этот период он принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в 54 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.