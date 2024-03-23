Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков отреагировал на трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Страшная трагедия. Прошу всех, будьте аккуратнее, бдительны, берегите друг друга. Соболезнования всем близким погибших», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, объявлено днём общенационального траура.