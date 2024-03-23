Сборная России по футболу присоединилась к донорской акции для пострадавших в «Крокусе»

Сборная России по футболу принимает участие в донорской акции по сдаче крови для пострадавших в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдаёт кровь сборная команда России по футболу», — сообщили изданию «РИА Новости Спорт» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Вчера, 22 марта, в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта российской рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек.