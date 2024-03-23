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Фанаты «Црвены Звезды» устроили перфоманс с российскими флагами на матче с «Зенитом»

Фанаты «Црвены Звезды» устроили перфоманс с российскими флагами на матче с «Зенитом»
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Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» устроили перфоманс с российскими флагами на товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом».

Видео из официального телеграм-канала «Зенита».

В эти минуты проходит товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и «Зенитом». Команды играют на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

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