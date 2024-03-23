Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо: опыт, полученный в Премьер-лиге, сделал меня сильнее

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо рассказал об атмосфере в национальной команде, а также о том, как на него влияет выступление в АПЛ.

«У нас отличный коллектив, и в команде создается позитивная атмосфера. Мы хорошо ладим, и это фундаментально. На поле и за его пределами мы шутим и смеемся. Это может показаться банальным, но это помогает команде лучше играть в день матча.

Опыт, полученный в Премьер-лиге, сделал меня сильнее, особенно в плане агрессивности. Возможно, это было то, чего мне не хватало в моей игре до этого. Всегда есть куда совершенствоваться, и это то, что я хочу делать каждый день", — приводит слова Жоржиньо Sky Sports.

Напомним, что 22 марта состоялся товарищеский матч между сборными Италии и Венесуэлы (2:1), в котором Жоржиньо отметился голевой передачей.