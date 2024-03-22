Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Матео Ретеги помог сборной Италии обыграть Венесуэлу в товарищеском матче

Дубль Матео Ретеги помог сборной Италии обыграть Венесуэлу в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 марта 2024 года, завершился товарищеский матч между сборными Италии и Венесуэлы. Игра проходила на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США). Номинальные хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 00:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Венесуэла
1:0 Ретеги – 40'     1:1 Мачис – 43'     2:1 Ретеги – 80'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл итальянский нападающий Матео Ретеги, которому ассистировал Андреа Камбьязо. Ещё до перерыва паритет восстановил венесуэльский вингер Дарвин Мачис. К концу второго тайма на 80-й минуте итальянцы всё-таки сумели дожать южноамериканцев усилиями Ретеги, который оформил дубль. Голевая передача на счету хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

Следующий товарищеский матч Италия проведёт 24 марта со сборной Эквадора, а Венесуэла сыграет с национальной командой Гватемалы 25 марта.

Материалы по теме
Португалия разгромила Швецию в товарищеском матче
Календарь международных товарищеских матчей сборных

Янник Синнер встретился со сборной Италии по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android