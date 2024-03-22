Дубль Матео Ретеги помог сборной Италии обыграть Венесуэлу в товарищеском матче

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Сегодня, 22 марта 2024 года, завершился товарищеский матч между сборными Италии и Венесуэлы. Игра проходила на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США). Номинальные хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

На 40-й минуте счёт в матче открыл итальянский нападающий Матео Ретеги, которому ассистировал Андреа Камбьязо. Ещё до перерыва паритет восстановил венесуэльский вингер Дарвин Мачис. К концу второго тайма на 80-й минуте итальянцы всё-таки сумели дожать южноамериканцев усилиями Ретеги, который оформил дубль. Голевая передача на счету хавбека «Арсенала» Жоржиньо.

Следующий товарищеский матч Италия проведёт 24 марта со сборной Эквадора, а Венесуэла сыграет с национальной командой Гватемалы 25 марта.

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