Анчелотти оставил в раздевалке послание игрокам «Реала» перед паузой на матчи сборных

Тренерский штаб «Реала» во главе с итальянским специалистом Карло Анчелотти оставил своим игрокам уведомления-предупреждения на тренировочной базе перед международной паузой для игр национальных сборных.

Помня о том, что во время предыдущей международной паузы в ноябре, играя за свои национальные сборные, травмы получили Винисиус Жуниор и Эдуарду Камавинга, тренерский штаб оставил своим игрокам сообщение, или, скорее, предупреждение, на доске, висящей на тренировочной базе «Королевского клуба».

«Будьте очень осторожны. Это товарищеские матчи», – было написано в раздевалке мадридцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило испанское издание Marca. Добавив, что этот месседж тренера обсудили с игроками ещё и в устной форме.