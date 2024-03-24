Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти оставил в раздевалке послание игрокам «Реала» перед паузой на матчи сборных

Анчелотти оставил в раздевалке послание игрокам «Реала» перед паузой на матчи сборных
Аудио-версия:
Комментарии

Тренерский штаб «Реала» во главе с итальянским специалистом Карло Анчелотти оставил своим игрокам уведомления-предупреждения на тренировочной базе перед международной паузой для игр национальных сборных.

Помня о том, что во время предыдущей международной паузы в ноябре, играя за свои национальные сборные, травмы получили Винисиус Жуниор и Эдуарду Камавинга, тренерский штаб оставил своим игрокам сообщение, или, скорее, предупреждение, на доске, висящей на тренировочной базе «Королевского клуба».

«Будьте очень осторожны. Это товарищеские матчи», – было написано в раздевалке мадридцев. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило испанское издание Marca. Добавив, что этот месседж тренера обсудили с игроками ещё и в устной форме.

Материалы по теме
«Реал» с Зиданом и Фигу в составе проиграл «Порту» в матче легенд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android