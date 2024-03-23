«Реал» с Зиданом и Фигу в составе проиграл «Порту» в матче легенд

В столице Испании Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся благотворительный матч легенд «Реала» и «Порту». Игра завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 8-й минуте забил словак Марек Чех, выступавший за «Порту» в 2005-2008 годах.

В игре приняли участие звёзды «Реала» прошлых лет: голкипер Икер Касильяс, Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Рауль, Кларенс Зеедорф, Стив Макманаман, Фернандо Морьентес и другие. За «Порту» играли вратарь Витор Байя, Жоау Пинту, экс-игрок московского «Динамо» Дерлей и бывший защитник «Зенита» Бруно Алвеш.

Матч был посвящен борьбе с боковым амиотрофическим склерозом и другим проектам благотворительного фонда «Реала».