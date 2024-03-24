Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Голыбин сравнил Владимира Федотова с тренером молодёжной команды Игдисамовым

Игрок ЦСКА Голыбин сравнил Владимира Федотова с тренером молодёжной команды Игдисамовым
Комментарии

18-летний атакующий полузащитник молодёжной команды московского ЦСКА Ренат Голыбин сравнил главного тренера взрослой команды армейцев Владимира Федотова с наставником молодёжки красно-синих Дмитрием Игдисамовым.

«С Игдисамовым я работаю пять лет, уже притёрлись друг к другу. Федотова я ещё пока не знаю, вроде хороший тренер, но я с ним не тренировался и ничего о нём не могу сказать. Место в основной команде ЦСКА мне не обещают, как я себя проявлю, так всё и будет», — сказал Голыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Голыбин принял участие в 20 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: после ухода Федотова всё пошло не так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android