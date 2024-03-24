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Экс-защитник «Сочи» Миладинович: после ухода Федотова всё пошло не так

Экс-защитник «Сочи» Миладинович: после ухода Федотова всё пошло не так
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Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович считает, что ситуация в команде ухудшилась после ухода Владимира Федотова с поста главного тренера.

«После ухода Федотова всё пошло не так. Сперва пришёл Гаранин, он пытался построить что-то своё. Через полгода ушёл. Остался Точилин на четыре-пять матчей, при нём мы победили почти во всех играх, но назначили Бердыева.

Провели хорошо сборы, он всё полностью поменял под себя, но не успел начаться чемпионат, и Курбан Бекиевич ушёл. Хохлов, на мой взгляд, был лучшим выбором для команды. Очень хороший человек и сильный тренер», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Владимир Федотов возглавлял сочинскую команду с начала 2020 года по июнь 2022 года. Иван Миладинович выступал за «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в «Пари НН».

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