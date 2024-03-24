«Деклан Райс провёл выдающийся матч». Саутгейт — о поражении от Бразилии

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт поделился мнением об игре Деклана Райса и 18-летнего Кобби Майну в товарищеской встрече с национальной командой Бразилии.

«Деклан Райс провёл выдающийся матч. Он ключевой игрок. Он показал, что вышел на новый уровень. Кобби Майну? Вы видели пару его поворотов, пару хладнокровных действий. Это немного показывает, в какого футболиста он может вырасти», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Вчера, 23 марта, национальная команда Бразилии одержала победу над сборной Англии со счётом 1:0. На 80-й минуте встречи единственный мяч забил Эндрик. Кобби Майну дебютировал за англичан, выйдя на поле на 75-й минуте.