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Лучано Спаллетти: сборная Италии не может не попасть на чемпионат мира 2026 года

Лучано Спаллетти: сборная Италии не может не попасть на чемпионат мира 2026 года
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отметил важность выхода итальянской национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке.

«Мы не можем пропустить чемпионат мира 2026 года. История футбола Италии — это история качества, именно поэтому мы не можем пропустить чемпионат мира. Однако мы не должны быть самонадеянными. Сейчас все команды сильны, они знают ту же тактику, что и крупнейшие страны. Они созданы для того, чтобы становиться чемпионами», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира. На чемпионате мира 2014 года, проводившемся в Бразилии, итальянская национальная команда не смогла выйти из группы.

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