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Экс-игрок «Сочи» Миладинович: уровень футбола в России упал, когда уехали легионеры

Экс-игрок «Сочи» Миладинович: уровень футбола в России упал, когда уехали легионеры
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Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович, являющийся обладателем российского паспорта, считает, что уровень Российской Премьер-Лиги упал после отъезда легионеров.

«По сравнению с моим первым сезоном в «Сочи» уровень футбола в России упал? Да, когда уехали легионеры. В первое время сопротивление было выше, в России выступало много качественных футболистов с опытом игры в сильных лигах, сборных. Но сейчас, кажется, уровень потихоньку начинает подниматься по сравнению с тем моментом, когда начались события на Украине. Хотя всё равно это не то, что было раньше», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Иван Миладинович был игроком «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в клубе «Пари Нижний Новгород». За сочинцев футболист провёл 116 игр, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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