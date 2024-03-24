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Попов: Адиев сделал в сборной Казахстана команду, которая в него поверила

Попов: Адиев сделал в сборной Казахстана команду, которая в него поверила
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Бывший казахстанский футболист Алексей Попов поделился мнением о главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве.

«Адиеву надо сесть за стол переговоров с руководством, если они хотят. Нужно прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Думаю, что надо продолжать работать с Адиевым. Он сделал в сборной команду, которая в него поверила. Не вижу смысла в данной ситуации менять тренера. Это снова риски, если брать тренера с новыми идеями. Нужно договариваться с Адиевым», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная Казахстана потерпела разгромное поражение в матче с национальной командой Греции (0:5) и потеряла шансы на выход в групповой этап чемпионата Европы 2024 года.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    
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