Попов: Адиев сделал в сборной Казахстана команду, которая в него поверила

Бывший казахстанский футболист Алексей Попов поделился мнением о главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве.

«Адиеву надо сесть за стол переговоров с руководством, если они хотят. Нужно прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Думаю, что надо продолжать работать с Адиевым. Он сделал в сборной команду, которая в него поверила. Не вижу смысла в данной ситуации менять тренера. Это снова риски, если брать тренера с новыми идеями. Нужно договариваться с Адиевым», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная Казахстана потерпела разгромное поражение в матче с национальной командой Греции (0:5) и потеряла шансы на выход в групповой этап чемпионата Европы 2024 года.