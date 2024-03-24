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«Атлетико» больше не намерен отдавать Феликса в аренду по стандартной схеме — Моретто

«Атлетико» больше не намерен отдавать Феликса в аренду по стандартной схеме — Моретто
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Руководство мадридского «Атлетико» приняло решение, что больше не будет отдавать своего 24-летнего крайнего нападающего Жоау Феликса в аренду другим клубам по стандартной схеме. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник не уточняет, намерен ли «Атлетико» предусмотреть пункт об обязательном выкупе футболиста после завершения его аренды или иную формулу данного соглашения. Однако подчёркивается, что сам Феликс крайне заинтересован в том, чтобы остаться в «Барселоне», за которую он выступает на правах аренды с начала нынешнего сезона. Со своей стороны каталонский клуб намерен сделать всё возможное для того, чтобы португалец не покинул команду.

Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

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