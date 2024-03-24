Симеоне настаивает на том, чтобы Феликс покинул «Атлетико» как можно скорее — Sport.es

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне больше не видит в качестве игрока своей команды 24-летнего крайнего нападающего Жоау Феликса, выступающего в нынешнем сезоне в «Барселоне» на правах аренды, и требует, чтобы португалец покинул клуб до начала летних предсезонных сборов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, во время своего последнего визита на домашний стадион «Атлетико» «Цивитас Метрополитано», состоявшегося в 29-м туре Ла Лиги, Феликс уже попрощался с некоторыми футболистами мадридской команды. Подчёркивается, что у Феликса не сложилось доверительных отношений с большинством игроков «Атлетико».

Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.