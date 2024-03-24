Глава Медиалиги Осипов: матч с участием 15-летнего Ислама пройдёт в Одинцове

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился информацией о проведении благотворительного матча со сбором средств для пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле». Встреча пройдёт с участием 15-летнего героя Ислама Халилова, который помог выйти из здания концертного зала более чем 100 людям, направив бегущую толпу к аварийным выходам во время трагических событий.

«Ждём все решения мэра и руководителя Московской области по массовым мероприятиям в ближайшее время. Матч пройдёт в Одинцове. Желание там сыграть изъявило огромное количество звёзд лиги, набирается на четыре–пять составов», — приводит слова Осипова «Матч ТВ».

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава сообщил, что проведение данного мероприятия запланировано перед стартом пятого сезона турнира, который начнётся в 20-х числах апреля.