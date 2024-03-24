Игрок «Байера» Гримальдо: нужно искоренить эпизоды расизма, происходящие с Винисиусом

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поддержал крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в его борьбе с расовой дискриминацией.

«Неприятно видеть, что происходят такие вещи, как в Испании с Винисиусом. Мы должны продолжать бороться для того, чтобы искоренить расизм и чтобы подобное не случалось ни с Винисиусом, ни с любым другим футболистом», — приводит слова Гримальдо Sport.es.

Напомним, во время матчей чемпионата Испании болельщики соперников «Реала» регулярно оскорбляют Винисиуса на расовой почве. Ранее «сливочные» подали жалобу в Генеральную прокуратуру о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в связи с расистскими оскорблениями в адрес бразильца, которые допустили болельщики в окрестностях стадиона «Олимпик Льюис Компанис» и стадиона «Цивитас Метрополитано» перед матчами Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» Мадрид — «Милан».