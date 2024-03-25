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Лучано Спаллетти высказался о составе сборной Италии на Евро-2024

Лучано Спаллетти высказался о составе сборной Италии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвёл итоги прошедших товарищеских матчей с Венесуэлой (2:1) и Эквадором (2:0), а также высказался о составе национальной команды.

«Мы возвращаемся домой, зная, что многие из этих игроков войдут в окончательный состав сборной на Евро-2024. Мы также оставили дома несколько игроков, которые могут попасть в состав, и несколько из тех, кто играл за национальную команду до 21 года.

Мы сделали то, что должны были сделать, и сбалансировали игровое время для всех, кроме (Майкла) Фолоруншо и (Лоренцо) Лукки, у которых были некоторые проблемы с физической формой. Но мы провели две очень хорошие игры, а во втором матче разобрались с некоторыми моментами, которые требовали решения. Мы можем только похвалить наших игроков», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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