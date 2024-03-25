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Владимир Ивич: «Спартак»? Сейчас я отдыхаю с семьёй

Владимир Ивич: «Спартак»? Сейчас я отдыхаю с семьёй
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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном назначении в московский «Спартак». Напомним, о расставании с сербским специалистом кубанский клуб объявил 12 марта.

«Спартак»? Сейчас я в Греции, отдыхаю с семьёй. Взял ли я паузу до лета? Посмотрим», — приводит слова Ивича издание «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 мск.

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