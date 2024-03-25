Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Данни: Россия стала для меня вторым домом

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Мигел Данни признался, что Россия стала для него вторым домом. Также португалец вспомнил свой первый день в России.

«Мой первый день в России? Мы прилетели из Анталии. Когда я переходил в «Динамо», я прилетел сразу в Турцию на сборы. А когда прилетели в Москву, сразу пошёл к Кремлю. Отель был рядом. Совершенно другая страна. Было холодно. Вокруг много патриотов.

Но потом я стал потихонечку понимать культуру, людей и полюбил Россию. Я люблю Россию, я люблю русских людей. У меня там много друзей, с которыми мы постоянно общаемся. Россия стала для меня вторым домом. Это прекрасное место», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.