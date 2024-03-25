Данни — о сложностях в России: постоянно ловишь на себе взгляды: «Я лучше тебя»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни рассказал, с какими сложностями столкнулся после переезда в Россию. Напомним, португалец стал игроком бело-голубых в 2005-м, через три года он присоединился к «Зениту».

«Что меня больше всего удивило в мой первый год в России? Даже не знаю. Наверное, всё. Культура. Знаете, в Европе все очень дружелюбные. Менталитет другой. Все более открыты. В России, когда я только приехал, было сложно. Люди были… Как бы лучше сказать, настоящие патриоты. Не знаю, какой есть аналог. И иностранцу непросто в таких условиях. Даже футболистам.

Постоянно ловишь на себе эти взгляды: «Я лучше тебя». Поэтому сначала мы держались в стороне, но со временем удалось приспособиться и изменить ситуацию. Но я приехал в Москву в 2005-м. Сейчас ситуация другая. Москва и Петербург сильно изменились. Они стали более европейскими. И сейчас для меня Петербург — лучший город для жизни. Я его люблю. И моя семья тоже. Если спросите у них, то они скажут то же самое. Но вначале было сложно. Мне было 20, моей жене 17, у нас двое маленьких детей. Было очень трудно», — сказал Данни в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.