Все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в «Крокусе»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале выступила с заявлением о предстоящем 22-м туре чемпионата страны, который пройдёт с 29 по 31 марта.

«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.

Подготовка к проведению 22-го тура Мир РПЛ проходит с учётом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе». Программа Winline Матча тура также будет скорректирована», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале лиги.