Экс-капитан «Зенита» Данни заявил о желании однажды вернуться в клуб

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Мигел Данни заявил о желании однажды вернуться в санкт-петербургский клуб.

«Президент «Зенита» Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию «Зенита», но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии. Я не хотел думать ни о какой работе. Хотел всё своё свободное время уделять семье. Но да, он звонил мне и предлагал мне возможность вернуться в Россию, в «Зенит». Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».