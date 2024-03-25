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Игрок «Сочи» Сааведра: в России очень высокий по меркам Европы уровень футбола

Игрок «Сочи» Сааведра: в России очень высокий по меркам Европы уровень футбола
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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Игнасио Сааведра полагает, что уровень Российской Премьер-Лиги является весьма высоким по европейским меркам.

«Конечно, считаю, что это достаточно сильный чемпионат. Многие знакомые футболисты, которые играли в России или против российских команд, всегда мне говорили о высоком уровне футбола здесь и о том, что всегда очень сложно противостоять русским. Так что это действительно очень интересный чемпионат. Я специально принял решение перейти сюда, и, считаю, не ошибся», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберто Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.

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