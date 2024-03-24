«Все уехали». Экс-защитник «Сочи» назвал топ-3 футболистов РПЛ, против которых он играл

Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович, являющийся обладателем российского паспорта, ответил на вопрос о лучших футболистах Российской Премьер-Лиги, против которых ему довелось сыграть.

«Жоау Мариу, Ведран Чорлука и Сердар Азмун. Все уехали», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Иван Миладинович был игроком «Сочи» с 2018 по 2024 год с перерывом на аренду в клубе «Пари Нижний Новгород». Португальский полузащитник Жоау Мариу выступал за московский «Локомотив» с августа 2019 года по июль 2020 года.

Хорватский защитник Ведран Чорлука был футболистом железнодорожников на протяжении девяти лет до завершения спортивной карьеры в 2021 году. Сердар Азмун успел поиграть за «Ростов», «Рубин» и «Зенит».