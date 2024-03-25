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Зорин: очень приятно читать такие слова от легенды «Спартака» Титова

Зорин: очень приятно читать такие слова от легенды «Спартака» Титова
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин отреагировал на добрые слова в свой адрес от легендарного игрока красно-белых Егора Титова. В интервью «Чемпионату» Титов назвал Зорина одним из открытий «Спартака».

«Очень приятно читать такие слова от легенд «Спартака». Но я пока не так много матчей провёл за основную команду, хочется большего. В будущем буду стараться оправдать эти слова», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.

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