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Лофтус-Чик: есть большая разница между Конте на поле и вне его

Лофтус-Чик: есть большая разница между Конте на поле и вне его
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Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился воспоминаниями об итальянском тренере Антонио Конте, знакомом по совместной работе в лондонском «Челси».

«Конте — фантастический человек, очень энергичный. Помню, я мало что знал о нём до его прихода в «Челси», когда мы впервые встретились с ним, он был очень тихим. Но как только он вышел на скамейку запасных… он стал совершенно другим! Такой страстный, такой дикий. Есть большая разница между Конте на поле и вне его», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Напомним, под руководством Конте лондонский «Челси» становился чемпионом АПЛ сезона-2016/2017, а также итальянец был признан лучшим тренером сезона в Англии по версии экспертов и болельщиков.

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