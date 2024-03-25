Лофтус-Чик: хотел бы вернуться в сборную Англии, но маловероятно, что меня вызовут

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался о возможном возвращении в сборную Англии и участии в чемпионате Европы — 2024.

«Собираюсь ли я на чемпионат Европы? Я надеюсь на это, но на данный момент маловероятно, что меня вызовут. Я хотел бы вернуться и играть за сборную Англии, но главная цель состоит в том, чтобы добиться успеха для «Милана». А ещё потому, что сборная Англии — лишь следствие выступления в «Милане», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 28-летнего футболиста € 25 млн. За это время англичанин принял участие в 34 матчах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.