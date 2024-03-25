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The Athletic: Модрича раздражает игровое время в «Реале», в клубе обещали другое

The Athletic: Модрича раздражает игровое время в «Реале», в клубе обещали другое
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздражён игровым временем, которое получает по ходу сезона-2023/2024. Футболисту при подписании нового соглашения на сезон обещали сохранить его статус. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, сторонам ещё предстоит обсудить возможное продление контракта. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предложил хорвату место в своём штабе, однако в клубе все понимают, что Модрич намерен продолжить карьеру.

Сам 38-летний Модрич в случае ухода из «Реала» не планирует выбирать Саудовскую Аравию в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры, а намерен выбрать другую европейскую команду или клуб из МЛС.

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