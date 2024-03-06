Диктатура Анчелотти рискует плохо сказаться на «Реале». Страдает уже не только Модрич

«Реал» очень хорош в этом сезоне, и это несмотря на уход прошлым летом многолетнего бомбардира и лидера Карима Бензема. Из 38 матчей сезона-2023/2024 команда Карло Анчелотти выиграла 30, свела к ничьей шесть встреч и проиграла всего дважды – оба поражения нанёс «Атлетико». Высокий уровень игры и результатов позволил итальянскому тренеру продлить контракт с «Реалом» до 2026 года, однако в раздевалке мадридцев кое-что изменилось.

Карло всегда исключительно толерантно и дружелюбно относился к игрокам – не зря его в «Милане» прозвали Папой. Известно, насколько он по-отечески опекал Кака и других игроков, но в нынешнем сезоне Анчелотти стал жёстче, требовательнее, более закрытым и холодным. «Я не обязан никому ничего объяснять», – с безразличным и немного надменным видом тренер нахамил осенью одному из журналистов, который спросил, почему не играет молодой Арда Гюлер. Вполне вероятно, не самая идеальная атмосфера в раздевалке «Реала» однажды может отразиться на результатах команды.

Разбираем, кому из игроков живётся в тени Карло особенно дискомфортно.

Лука Модрич

В 2013 году вышеупомянутый Кака, чья карьера в «Реале» никак не клеилась, сильно обрадовался приходу в клуб Анчелотти. Бразилец всё межсезонье играл в основе, но незадолго до закрытия трансферного окна тренер подошёл к полузащитнику и честно сказал: у него был разговор с президентом, и Флорентино Перес выразил пожелание, чтобы играли более молодые. В итоге 31-летний Кака вернулся в «Милан».

Анчелотти не дал Кака пустых надежд относительно будущего в «Реале» Фото: Angel Martinez/Getty Images

К сожалению, в отношении Луки Модрича, которому через полгода исполнится уже 39 лет, тренер не проявил должного уважения. Источники авторитетного The Athletic в «Реале» сообщили, что накануне нынешнего сезона ветерану было обещано достаточное количество времени на поле. Благодаря этому обещанию хорват продлил контракт ещё на год, но сейчас он в лучшем случае выходит на замену. О ставке на молодых игроков Модрич узнал уже с началом нового сезона и сильно удивился, ведь прежде Карло был всегда с ним предельно честен. Издание утверждает, что хавбек сильно обиделся на тренера и по этой причине отказался войти в тренерский штаб итальянца на будущий сезон в случае завершения карьеры.

Свой высочайший уровень Модрич подтвердил победным голом в ворота «Севильи» 25 февраля спустя несколько минут после выхода на замену. «Я восхищён его отношением к делу, поэтому могу сказать, что иногда качество проведённых на поле минут важнее их количества», – отметил тренер. Всё так, но Лука совершенно точно хотел, чтобы Анчелотти был с ним так же честен, как в своё время с Кака.

Арда Гюлер

Турецкий атакующий полузащитник, которому в феврале исполнилось 19 лет, стал одним из самых ярких открытий ранней предсезонной подготовки «Мадрида». До того, как начались проблемы с травмами, его талант не вызывал сомнений. Однако после операции на колене и двух повреждений мышц бедра он провёл всего пять матчей во всех соревнованиях в этом сезоне, сыграв всего 92 минуты. Считается, что Анчелотти без ума от техники турка, но рекомендовал ему стать более атлетичным для возможности конкурировать за место в основе.

19-летний Арда не чувствует поддержки от опытного тренера Фото: Burak Akbulut/Getty Images

После восстановления от травмы Гюлер претендовал на выход на поле в январском матче Ла Лиги с «Альмерией». Тренер отправил его разминаться в начале второго тайма, но турок так и не вышел на замену и в конце игры в сердцах бросил на газон манишку. Что-то подобное произошло и во встрече с «Севильей»: Арда уже был готов выйти, но после гола Модрича тренер передумал и оставил молодого игрока в запасе. «Разумеется, в такой ситуации лучше было выпустить на фланг Дани Себальоса. Тут нечего объяснять. Если Гюлер этого не понимает, то это его проблема», – рявкнул на журналистов после игры Анчелотти.

Разумеется, Арда не первый и не последний молодой футболист, считающий себя созревшим для основы. Его задача – усердно работать и ждать шанса, но и тренер не должен быть снобом. Странно слышать жалобы в адрес Карло по поводу сухости и безразличия к игрокам – возможно, итальянца таким сделало общение с авторитарным Пересом.

Начо Фернандес

Травмы Эдера Милитао и Давида Алабы сделали Начо вторым наиболее часто используемым центральным защитником команды в этом сезоне после Антонио Рюдигера. На протяжении 14 лет в Мадриде испанец всегда играл второстепенную роль, и в прошлом сезоне он почти ушёл из-за нехватки игрового времени, сыграв всего один матч в Ла Лиге к январю. По сравнению с прошлым сезоном, в текущем 34-летний футболист гораздо позитивнее оценивает своё положение. Этому также во многом способствовал тот факт, что после ухода Бензема он стал капитаном команды как человек, проведший в клубе больше всего времени.

Однако отношения Начо и Анчелотти по-прежнему остаются натянутыми. Защитник сильно расстроился из-за своей замены в перерыве январского матча с «Альмерией», то же самое произошло и в игре с «Севильей». Начо не нравится, что именно его воспринимают в роли «жертвенного ягнёнка», если что-то идёт не так. Защитник жалуется на отсутствие доверия со стороны тренера и поэтому ещё не решил, воспользоваться ли ему опцией продления истекающего летом контракта.

У Начо и Карло натянутые отношения Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Холодное отношение Анчелотти к молодёжи

«Я очень доверяю молодёжной команде. Рауль делает фантастическую работу», – признался Карло в ноябре прошлого года. На тот момент «Реал» лишился из-за травм восьми игроков основной команды, и считалось, что юные таланты наконец получат больше времени. Но тренер, похоже, так не считал. Наибольшее количество минут в нынешнем сезоне из игроков «Кастильи» у Нико Паса (127) – пока что чудесный победный гол в ворота «Наполи» 19-летнего аргентинского полузащитника стал единственным его ярким перформансом.

Похоже, Пасу придётся уйти в аренду, чтобы доказать свой высокий класс Фото: Из личного архива Нико Паса

Недавно за «Реал» дебютировали центральный защитник Альваро Каррильо, правый защитник Винисиус Тобиас, опорник Марио Мартин и нападающий Гонсало Гарсия. Но их единственная игра пришлась на матч Кубка Испании со слабенькой «Арандиной». Ожидалось, что центральный нападающий Альваро Родригес может сыграть большую роль в этом сезоне, но летнее прибытие Хоселу закрыло эту дверь, и 19-летний игрок получил пока лишь три минуты на поле.

Некоторые болельщики «Мадрида» очень хотели бы, чтобы больше воспитанников получали возможности в основной команде, но реальность такова, что на «Бернабеу» такое случается редко. К сожалению, клубная академия «Ла Фабрика» ориентирована преимущественно на продажу игроков в другие клубы.

Непонятная ситуация с вратарём

Прошлым летом вратарь Кепа Аррисабалага был арендован у «Челси» на замену порвавшему крестообразную связку Тибо Куртуа. Но неожиданно для многих с лучшей стороны проявил себя долго скитавшийся по арендам украинец Андрей Лунин. Всё бы ничего, но Анчелотти так и не удосужился чётко разъяснить свою позицию в отношении обоих вратарей. Сначала он инициировал честную конкуренцию, затем говорил, что парни будут играть по очереди, а теперь, похоже, окончательно сделал Лунина первым номером.

Куртуа уже приступил к тренировкам. Лунин и Кепа напряглись Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Однако Андрей тоже не чувствует себя в безопасности из-за постоянных разговоров, что после возвращения Куртуа ему придётся снова засесть в глухой запас. Добавляет напряжения также отсутствие от клуба предложения о продлении истекающего в 2025 году контракта.