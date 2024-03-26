Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов оценил нынешний уровень сборной России

Станислав Черчесов оценил нынешний уровень сборной России
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил нынешний уровень национальной команды.

«Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч – это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока.

Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы. В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них все в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы", — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 4:0.

Материалы по теме
Черчесов: при равных составах матч Россия — Сербия прошёл бы в таком же ключе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android