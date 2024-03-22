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Черчесов: при равных составах матч Россия — Сербия прошёл бы в таком же ключе

Черчесов: при равных составах матч Россия — Сербия прошёл бы в таком же ключе
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что если бы в матче Россия — Сербия у гостей не было удаления, победу всё равно одержала бы команда Валерия Карпина. При этом Черчесов отметил, что удаление в составе сербов было справедливым решением со стороны арбитра.

«Стоило ли арбитру не удалять Гаича в духе товарищеской игры? Ну как можно не по правилам судить на таком уровне? В конце концов, это официальный матч и работу арбитров тоже оценивают.

Думаю, если бы игра была при составах 11 на 11, матч прошёл бы в таком же ключе. Иногда бывает, что удаление у соперника играет не в твою пользу. Потому что психологическое состояние падает, напряг улетучивается», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 4:0.

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