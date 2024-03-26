Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что жалеет о том, что не успел в своё время поработать с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Жалко, что я не смог с Захаряном поработать. Перед Евро я вызвал его, но он приболел и уехал со сборов, провел одну тренировку. Мы поговорили — приятный парень. Сейчас Арсен этот шаг сделал, играет в Испании, практически все игры я смотрю», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Всего на счету Арсена Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.