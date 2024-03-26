Черчесов оценил решение Лунёва продолжить карьеру в «Карабахе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении голкипера национальной команды Андрея Лунёва продолжить карьеру в азербайджанском «Карабахе»

«Он сделал правильный шаг, перейдя в «Карабах». Он попал в хороший клуб, который стабильно играет в еврокубках», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Андрей Лунёв выступал за леверкузенский «Байер» с 2021 по 2023 год, однако так и не смог закрепиться в немецкой команде, сыграв за неё в трёх матчах. 32-летний российский вратарь в августе 2023 года подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах с 32 пропущенными мячами. При этом в восьми играх Андрей не пропустил ни одного гола.