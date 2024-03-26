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Орлов: советские комментаторы были сдержаны красными линиями, Уткин стал говорить правду

Орлов: советские комментаторы были сдержаны красными линиями, Уткин стал говорить правду
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о своём коллеге Василии Уткине, который недавно ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

«Не новый русский язык, но он привнёс главное. Советские комментаторы были сдержаны всё-таки идеологическими красными линиями. И когда наступила Россия, российское демократическое государство, то Василий начал говорить открытым текстом всю правду. То, что есть в футболе. Его футбольный клуб сразу стал популярным. А в силу того, что вы знаете, он же не закончил филологический факультет, но он образован был. Есть такие люди, которые самообразованы, они себя так готовят, и он на любую тему мог поговорить.

Я, конечно, с ним был очень хорошо знаком, и работали мы вместе с ним в НТВ+. И раньше я его даже приглашал сюда, в Петербург. Он здесь был у меня на передаче, на программе «Пенальти». Мы с ним вели репортажи. Очень милый человек. У меня с ним были прекрасные отношения, и он, конечно, помог очень многим молодым комментаторам, которые сегодня ведут, это все его ученики, и поэтому его вклад в комментаторское дело очень велик, он первый начал, в общем-то, вот так откровенно говорить о наших проблемах футбольных», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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