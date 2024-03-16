Спортдир «Оренбурга» — о будущем Томпсона: зависит от того, сохраним ли мы прописку в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее Хорди Томпсона в команде.

«Томпсон провёл с командой все сборы, он уже адаптировался. Но есть над чем работать, есть в чём прибавлять. Есть потенциал, будем пытаться его раскрывать. Велика вероятность, что он останется на следующий сезон? Всё зависит от того, сохраним мы прописку в РПЛ или нет», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

19-летний футболист выступает в «Оренбурге» на правах аренды. Права на игрока принадлежат чилийскому клубу «Коло-Коло».