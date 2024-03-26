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Игрок «Ариса» Александр Кокорин потерял в своей трансферной стоимости — Transfermarkt

Игрок «Ариса» Александр Кокорин потерял в своей трансферной стоимости — Transfermarkt
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Трансферная стоимость российского нападающего кипрского «Ариса» Лимасол Александра Кокорина снизилась на € 100 тыс. после обновления рыночных показателей в чемпионате Кипра по оценке Transfermarkt.

На текущий момент трансферная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 900 тыс.

Напомним, Кокорин является игроком «Фиорентины», выступающим за «Арис» Лимасол на правах аренды. В минувшем сезоне российский нападающий также играл в составе кипрского клуба.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года. Всего за кипрский клуб Кокорин забил 21 гол в 55 встречах.

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