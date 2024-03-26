Моуринью — о Саудовской Аравии: Роналду открыл эту дверь, никогда не говори никогда

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о возможности возглавить клуб из Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду открыл эту дверь. Если вы спросите меня об этом в будущем… никогда не говори никогда. У меня было серьёзное предложение оттуда, но я отказался, так как был предан «Роме», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».