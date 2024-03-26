Жозе Моуринью: я всегда буду больше, чем тренер

Португальский специалист Жозе Моуринью высказался о роли главного тренера в разных клубах на протяжении своей карьеры.

«Я всегда буду больше, чем тренер. В одних клубах ты тренер, в других — тренер, технический директор, директор по коммуникациям, имиджмейкер, защищающийся клубом и игроками… Я хочу быть тренером. Я был тренером в «Интере», в «Реале», в «Челси», в «Порту». В некоторых других клубах я не был тренером», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».