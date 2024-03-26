Грузия вышла в групповой этап Евро-2024, обыграв Грецию в серии пенальти

Завершился финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Хозяева одержали победу по итогам серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Командам не хватило 90 минут основного времени и 30 минут дополнительного времени, чтобы забить хотя бы один гол. В серии послематчевых пенальти Грузия оказалась сильнее — 4:2. Таким образом, грузинская национальная команда выступит в групповом этапе чемпионата Европы — 2024. Греция не квалифицировалась на турнир.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0.