Лысцов: хотелось бы и на Антона Миранчука посмотреть в Европе. У него получилось бы

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов признался, что ему было бы интересно посмотреть на выступления полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в Европе.

«Для меня оба брата Миранчука — очень сильные футболисты. Я не знаю мыслей Антона, но, если он уедет в Европу, уверен, будет тоже очень достойно там смотреться, как и Лёша. В российском чемпионате человек в любом матче выделяется — даже элементарной обработкой мяча, мыслью, движением. Антон его сразу вперёд обрабатывает. Его пас разрезает линию обороны. Конечно, хотелось бы на него посмотреть в Европе. Уверен, у него получилось бы. Но раз он пока в «Локомотиве», желаю ему там и дальше играть без травм и проявлять себя», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.