Лысцов рассказал, что пошёл на существенное снижение зарплаты в Португалии

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов признался, что ради игры в Европе пошёл на существенное понижение зарплаты.

«В три-четыре раза я упал по зарплате. Но на этом этапе жизни и карьеры меня это не смутило. Нужно было выбирать: либо ты играешь и развиваешься, либо идёшь в Первую лигу России. Трудно предугадать, как бы у меня там сложилось. Всё-таки я люблю хорошие футбольные условия — поля, стадионы, климат. Если в Премьер-Лиге всё это у нас присутствует, то в бывшей ФНЛ много искусственных газонов и длинных перелётов. Талалаев предлагал остаться в «Химках», давал хорошие условия. С Андреем Викторовичем мне очень приятно было работать, он всегда мне помогает в моей карьере, но мне пришлось принять другое решение», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.