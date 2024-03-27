Французская Лига 1 представила логотип, который будет использовать с сезона-2024/2025

Французская Лига 1 представила новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона. Титульным спонсором высшего французского дивизиона с недавних пор является McDonalds.

Фото: Соцсети Лиги 1

Французский чемпионат будет называться McDonalds Лига 1 с 1 июля 2024 года. Напомним, действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Парижане также являются рекордсменами по числу побед в чемпионате, они выигрывали чемпионский титул 11 раз.

После 26 туров нынешнего сезона Лиги 1 во главе турнирной таблицы располагается «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 59 очков — на 12 больше, чем у «Бреста», занимающего второе место. Тройку лидеров замыкает «Монако». В следующем матче внутреннего первенства «ПСЖ» сыграет с «Марселем» на выезде.