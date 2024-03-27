Экс-защитник «Локомотива» Лысцов рассказал о разрыве с агентом

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал о разрыве со своим агентом. Также он признался, что не получал предложений от других агентов.

«У меня был негативный опыт, но я не буду рассказывать, что конкретно произошло. Возможно, врождённая преданность сработала против меня. У нас никогда не было контракта с агентом. Но нам пришлось разойтись, и больше я ни с кем не работал. Если бы какое-то предложение поступило, я, конечно, рассмотрел бы его. Понимаю, что в таких случаях две стороны хотят заработать, а я за деньгами никогда не гнался, всегда на первый план ставил футбол и своё развитие. С возрастом начал всё немного переосмысливать. Пришло понимание, что нужно зарабатывать и обеспечивать семью. Как меня будут оценивать, от меня самого зависит, от моей работы.

На данный момент я вернулся в Португалию, играю в чемпионате, всё вспоминаю. Для меня здесь всё уже как будто бы родное. Таких стрессовых ощущений, как в первый раз, не было. Хотя тогда тоже повезло, что Толстиков был президентом клуба, и четверо футболистов были русскоязычными. Мы друг друга поддерживали. И в целом коллектив тогда отличный подобрался. Английский я не знал. Из языков владел только русским. Уже в Лейрии немного набил базу португальских слов. Это очень помогло потом в «Бенфике» — хотя бы что-то уже мог говорить», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.