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Лысцов: говорили, что уровень РПЛ упадёт в связи с отъездом иностранцев, а он не упал

Лысцов: говорили, что уровень РПЛ упадёт в связи с отъездом иностранцев, а он не упал
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Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов считает, что уровень Российской Премьер-Лиги не снизился после отъезда большого количества легионеров. По его мнению, российские футболисты не уступают легионерам.

«Говорили, что уровень РПЛ упадёт в связи с отъездом иностранцев, а он не упал. И иностранцы в Россию приезжают — баланс сохраняется. Раньше был, допустим, Вагнер Лав — один из лучших нападающих. А сейчас в различных топах фигурирует много русских ребят — качественных нападающих, полузащитников, защитников, которые ничем не уступают легионерам. На каждой позиции у нас есть достойные исполнители. Этот прогресс очень радует», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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