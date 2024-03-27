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Стало известно, когда планируется премьера фильма о Винисиусе Жуниоре

В конце 2025 года выйдет документальный фильм о нападающем сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщает El Chiringuito TV в своём аккаунте в соцсетях.

По информации источника, премьера документального фильма намечена на конец следующего года. Утверждается, что кульминацией, согласно замыслу, должно стать получение Винисиусом «Золотого мяча».

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документального фильма о бразильском футболисте.

23-летний Винисиус Жуниор — двукратный чемпион Испании (2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (2021/2022), обладатель Суперкубка УЕФА (2022), дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2018, 2022), в составе сборной Бразилии в 2021 году стал серебряным призёром Кубка Америки.