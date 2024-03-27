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Дзария: многолетняя работа по улучшению футбола в Грузии приносит результат

Дзария: многолетняя работа по улучшению футбола в Грузии приносит результат
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Бывший игрок сборной Грузии Ираклий Дзария прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 26 марта, сборная Грузии в финале квалификационного турнира обыграла Грецию (0:0, 4:2 по пенальти).

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
4 : 2
Греция
Удаления: Лория – 45+3' / нет

«Это невероятное счастье для каждого жителя Грузии, наша команда сделала то, о чём мы так мечтали. Мы, наконец-то на чемпионате Европы! Многолетняя работа по улучшению футбола в стране приносит результат, мы это видим и должны работать ещё. Теперь очень хочется достойно выступить и на чемпионате Европы, нам это по силам», — приводит слова Дзарии «Евро-Футбол.Ру».

На чемпионате Европы соперниками сборной Грузии по группе F выступят национальные команды Турции, Португалии и Чехии.

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