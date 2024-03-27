Рейв на площади, счастливая полиция и радость бездомных. Грузия отмечает выход на Евро

Те, кто смотрел 120 минут матча Грузия – Греция, скорее всего, предпочли бы провести это время как-то иначе. Вполне возможно, так скажут даже болельщики сборной Грузии. Полный штиль, на поле не происходило почти ничего. Хвича собирал фолы, была непрерывная рубка в центре поля, а вратари скучали.

Но затем – серия пенальти, историческая победа грузин и невероятный праздник в стране. Центр торжеств – Тбилиси. Площадь, где показывали матч на большом экране, сразу после финального свистка стала местом проведения массового бесконечного рейва. Парни, девушки, дети, люди в возрасте – все смешались в водовороте счастья.

Грузия впервые в своей истории вышла на крупный турнир. Это очень футбольная страна, но такого с ней раньше не случалось. Люди празднуют как никогда. Уж что-что, а праздновать грузины умеют! Это не стереотип – наоборот, это признание таланта страны в данной конкретной области. По умению радоваться и дарить радость грузины уже давно в европейском топе. А в футболе – оказались только сейчас.

Тбилиси не спит и не будет спать ещё очень долго. Люди вышли на улицы, машины гудят, все с флагами, кричат, поют песни и танцуют. Хвича, Мамардашвили, Чакветадзе, Давиташвили, Кверквелия – эта команда навсегда вошла в историю грузинского футбола. То же самое касается и тренера Вилли Саньоля. В 2004 году, когда он ещё был футболистом, его сборная Франции вылетела с Евро от будущих победителей – греков. А теперь он с Грузией обыграл Грецию и добился самого большого успеха в своей тренерской карьере.

Игроки сборной Грузии празднуют выход на Евро Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Сборную по футболу в Грузии и так обожали. А теперь, после выхода на Евро, футбольный бум в стране должен стать ещё мощнее. Это грандиозный успех. Вполне возможно, дети, которые смотрели матч с Грецией и видят, как радуется страна, теперь выберут футбол. Они увидели, на что способен футбол, насколько он важен. Футбол поднимает на ноги целую страну и выводит её на улицы. Это как Новый год, только круче. Потому что Новый год бывает каждый год. А Грузия на Евро впервые. Это что-то совершенно новое, а потому – особенно приятное и радостное.

Возможно, после матча с Грецией в Грузии стоит ждать не только футбольного, но и бэби-бума. А как иначе? Люди радуются! А радость можно проявлять в самых разных формах. Известно же, например, что через девять месяцев после великого камбэка в матче с «Барселоной» в 2019-м сразу у нескольких игроков «Ливерпуля» родились дети. Такая же история была и в казанском «Рубине» после одного из чемпионств. Так что выход сборной Грузии на Евро, помимо прочего, может улучшить демографию страны.

На поле стадиона «Динамо» после финального свистка прорвались лишь те, кто смог добыть билеты. Те, кому повезло меньше, вышли на улицы своих городов. Но радости у них не меньше, чем у тех, кто был на трибунах. В этот победный вечер местные водители как никогда щедро пропускают пешеходов. Бездомные получают самые большие подаяния. Скорые и полиция включают «светомузыку» не потому, что спешат на вызов, а потому, что хотят дать ликующей толпе ещё больше шума и красок.

На момент написания этого радостного ревью Грузия вовсю празднует. Когда вы будете читать, вероятнее всего, празднования будут продолжаться. Венцом грузинских торжеств станет Евро. Как бы команда Саньоля ни выступила, это в любом случае будет праздник.

Дортмунд, Гамбург, Гельзенкирхен. Турция, Чехия и Португалия. План такой. Сборная Грузии – уже герои. Они сделали этот план реальным, претворили его в жизнь. Но это не значит, что Грузия на этом остановится. Аппетит приходит во время еды. Кому, как не грузинам с их выдающейся кухней, это знать.

Турки, чехи и даже португальцы могут очень сильно пожалеть, если отнесутся к Грузии несерьёзно. Из группы грузины, может, и не выйдут. Скорее всего, не выйдут – будем объективны. Но вот помешать выйти кому-то другому они очень даже могут.

Но это будет летом. А пока – весна. Лучшая весна для футбольной Грузии. გილოცავ საქართველო (Поздравляем Грузию. — Прим. «Чемпионата»)! Дальше – больше!